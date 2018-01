Árbitro hondurenho morre durante jogo O futebol teve mais uma vítima fatal neste final de semana. O árbitro hondurenho Miguel Zúñiga, de 60 anos, morreu no último sábado vítima de um enfarto logo aos cinco minutos do jogo em que apitava por um campeonato local. Segundo os relatos dos assistentes que trabalhavam no jogo, Zúñiga não aparentava nenhum problema. Assim que caiu no chão, no meio de campo, ele foi rapidamente amparado pelos jogadores e dirigentes do time da casa, o Cruz Roja, e levado a um hospital, mas não foi possível salvá-lo. O árbitro foi sepultado no domingo com uma homenagem simbólica, feita por um de seus amigos, que trabalhava como assistente: apitou três vezes no momento do enterro, da mesma forma como Zúñiga fazia em seus jogos.