Árbitro inglês morre durante partida O arbitro britânico Mike North, de 41 anos, morreu hoje após sofrer um infarto quando dirigia a partida entre o Southend United e o Mansfield, válida pela Terceira Divisão da Inglaterra, e que estava sendo disputada no estádio Southend?s Roots Hall. North começou a se sentir mal no final do primeiro tempo. Desmaiou e chegou a ser atendido ali mesmo, no gramado. Em seguida, foi transportado para um hospital próximo, onde chegou sem vida. Este era o primeiro ano de North como árbitro da Liga Inglesa de Futebol.