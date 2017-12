Árbitro italiano acusado de racismo Um suposto caso de racismo envolvendo um árbitro e um jogador em uma partida da terceira divisão do Campeonato Italiano, disputada entre Lecchese e Valmadrera, criou polêmica no país, e o episódio deve ir a julgamento na federação. O incidente ocorreu no finalzinho da partida, quando o árbitro Marco Macoli, pertencente ao quadro de Bérgamo (região norte da Itália) apitou uma falta na entrada da área contra o Lecchese. Alessandro Bernasconi, atleta negro do Lecchese e capitão da equipe, se dirigiu ao árbitro para pedir explicações sobre a falta, que segundo ele não teria existido. Para surpresa de todos, o juiz teria lhe expulsado pelo segundo cartão amarelo e dito a frase "cale-se, seu preto de m...!" O Lecchese apresentou um protesto formal ao término da partida e anunciou que levará o caso a órgãos federativos competentes para julgamento. O árbitro negou ter ofendido o jogador e, inclusive, disse estar estudando a hipótese de apresentar uma queixa contra veículos de comunicação que divulgaram o caso.