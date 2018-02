Árbitro PC Oliveira ameaçado de morte O árbitro Paulo César de Oliveira, que apitou o jogo Brasiliense 3 x Bahia 2 no último sábado, que resultou na permanência da equipe baiana na Série B, relatou na súmula que foi ameaçado de morte no intervalo do duelo na Fonte Nova, em Salvador. Segundo o juiz, o assessor de imprensa do Bahia, Luiz Britto, tentou coagi-lo junto com outro funcionário do clube. Oliveira escreveu que quando o trio de arbitragem se dirigia ao vestiário foi abordado por Britto e o funcionário. "Eles nos ameaçaram nos seguintes termos: ?Você vai morrer aqui hoje, se prepara porque a gente vai te matar. Seu vagabundo, você não marca nada para nós?. Eles foram contidos pelo policiamento; mesmo assim, o sr. Britto voltou ao campo aos berros e segurando a sua genitália com as mãos", relatou o árbitro. Em entrevista ao site Pele.net, Britto negou a ameaça. "Entrei em campo para dizer que ele errou ao não marcar dois pênaltis e que estava roubando o Bahia", afirmou.