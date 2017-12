Árbitro pernambucano agrada Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ficou satisfeito hoje em saber que o árbitro Wilson de Souza Mendonça, de Pernambuco, vai apitar o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O dirigente, desde o início da semana, deixou claro que era contra a escolha de um trio carioca, como é de praxe, para este "jogo decisivo". Em sorteio realizado hoje na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson de Souza Mendonça (PE) e Carlos Eugênio Simon, do Rio Grande do Sul, concorreram à vaga. Para o presidente do Botafogo, houve bom senso na escolha de um árbitro de outro estado. "Não se trata do nome do juiz. Foi usado o bom senso, isso que é o importante. Traz um trio de arbitragem que não vínculo com ninguém. E a pressão desse clássico decisivo vai ser enorme", declarou Bebeto de Freitas, que pediu o apoio da torcida alvinegra. "Não é jogo do Flamengo. É jogo do Botafogo contra o Flamengo. Quero que a torcida compareça ao Maracanã e apóie o time o tempo todo".