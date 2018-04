Árbitro pode processar Valderrama por ser chamado de 'ladrão'

O árbitro colombiano Oscar Julián Ruiz disse, neste domingo, que estuda a possibilidade de processar o ex-jogador Carlos Valderrama, que o chamou de "ladrão". Ruiz, considerado o melhor árbitro colombiano, disse a uma rádio local que espera que a Comissão Disciplinar do Futebol Colombiano "tome a decisão no âmbito esportivo", enquanto ele definirá o que deve ser feito na "área penal". A confusão entre os dois começou na última quarta-feira, quando Valderrama, que faz parte da comissão técnica do Junior de Barranquilla, mostrou uma nota de 50 mil pesos (cerca de R$ 45) a Ruiz após ele marcar um pênalti contra sua equipe na partida com o América de Cali. O América venceu a partida por 3 a 1 e praticamente tirou o Junior de Barranquilla da disputa do Campeonato Colombiano. "Disseram-me que ele [Ruiz] era ladrão, mas hoje [quarta-feira] confirmei isso com o pênalti", disse Valderrama, que foi expulso, mas se negou a deixar o banco de reservas. Após as acusações de Valderrama, diretores e jogadores do Júnior apresentaram desculpas públicas e atribuíram o comportamento do ex-jogador a sua curta experiência como técnico. Alguns comentaristas esportivos asseguraram que a reação de Valderrama à beira do gramado gerou uma confusão nas arquibancadas que deixou dezenas de torcedores feridos. Carlos Valderrama foi um dos principais jogadores da Colômbia nos últimos anos. O ex-jogador defendeu a seleção de seu país nas Copas da Itália, em 90, dos Estados Unidos, em 94, e da França, em 98.