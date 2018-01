Árbitro que deu 2 pênaltis contra Real é ameaçado de morte O árbitro que apitou a partida em que o Real Madrid perdeu para o Racing Santander, no último sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, disse ter sido ameaçado de morte por torcedores. Javier Turienzo Alvarez marcou dois pênaltis para o Racing e expulsou dois jogadores do Real nos últimos 17 minutos de jogo, o que impediu o time madrilenho de ocupar a liderança provisória do campeonato. Raúl havia marcado o gol do Real no primeiro tempo. "Recebi mais de 50 ligações em minha casa com ameaças de morte a mim e à minha família", disse Turienzo em entrevista à rádio Punto. "Tenho uma filha de 6 anos que voltou do parque chorando no domingo. Além disso, ela dizia que as crianças falavam para ela que eu tinha estragado tudo para o Real." O árbitro afirmou que a cobertura da imprensa contribuiu para a formação da hostilidade contra ele. "Não quero culpar ninguém, mas a primeira página de um jornal de domingo foi prejudicial, com uma foto minha dentro de um alvo e o texto atrás dele. Não acho que seja justo." "Quando deixei o hotel no domingo, aproximadamente 30 ou 40 pessoas cercaram o carro com ameaças. Um dia ainda vai acontecer alguma coisa e aí todo mundo vai se arrepender." Real condena ameaças Nesta terça-feira, o Real divulgou um comunicado em seu site condenando as ameaças contra o árbitro. "Consideramos intolerável que as críticas a uma performance de um árbitro em particular possam se transformar em insultos e ameaças que afetam não apenas o árbitro, mas sim a família dele", disse o clube. "Essas atitudes são completamente inaceitáveis e não são compartilhadas pelo Real Madrid".