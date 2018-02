Árbitro relata objetos atirados e Vila pode ser interditada O Santos corre o risco de perder mandos de jogos e ter a Vila Belmiro interditada no Campeonato Paulista. Isso porque o árbitro Antonio Rogério Batista do Prado relatou na súmula do clássico com o São Paulo que chinelos e copos d´água foram atirados ao gramado da Vila Belmiro por torcedores do time da casa. Prado registrou que, aos 30 minutos de jogo, o goleiro Rogério Ceni lhe entregou um chinelo que havia sido atirado na área são-paulina. No entanto, também ressaltou que foi avisado por policiais militares que o torcedor que atirou o objeto havia sido identificado. O árbitro também escreveu que, devido à anulação gol de Jonas, aos 34 minutos da etapa final, copos d´água e mais chinelos foram lançados em direção à assistente Ana Paula de Oliveira por santistas que estavam nas sociais. Desta vez, não há menção sobre torcedores identificados. A Federação Paulista de Futebol deve se manifestar sobre o assunto ainda esta semana. A diretoria do São Paulo promete fazer pressão para que a Vila seja interditada para as semifinais e finais do Paulista, caso o Santos se classifique. Santos se defende Outro incidente ocorrido na Vila Belmiro, mas não relatado pelo árbitro na súmula, foi uma briga entre os torcedores dos dois times. Mas o advogado Mário Mello, do departamento jurídico do Santos, responsabilizou a Polícia Militar pela confusão. ?Há uns 15 ou 20 dias, o Ministério Público de São Paulo cogitou tirar os grandes clássicos daqui [Vila Belmiro], mas quem é o responsável pela segurança é a Polícia Militar. Depois disso, fizemos uma consulta se eles [PM] teriam condições de dar as garantias e eles responderam que sempre garantiram e continuarão garantindo?, afirmou o dirigente. Mário Mello defendeu ainda a idéia de que a Vila Belmiro é um estádio seguro, tanto para os torcedores santistas quanto para os visitantes. ?A Vila Belmiro é acanhada para este tipo de evento, mas não é insegura. Eles [torcedores adversários] têm todas as garantias, entram no estádio e saem do estádio sem nenhum problema?, garantiu.