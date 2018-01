Árbitro Simon é afastado pela CBF A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol afastou, nesta quinta-feira à tarde, o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon, das próximas competições organizadas pela entidade, incluindo a Copa dos Campeões, que será disputada no Nordeste, de julho a agosto. Simon, que é o árbitro indicado pela CBF para trabalhar na Copa do Mundo da Coréia/Japão, a partir do final deste mês, foi criticado pelos membros da comissão pela sua atuação na partida entre Corinthians e Brasiliense, disputada ontem à noite no Morumbi, pela decisão da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 2 a 1.