Árbitro sofre agressão e jogo é suspenso O jogo entre Roma e Dinamo de Kiev, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, foi suspenso após o árbitro sueco Anders Frisk ser atingido por um objeto atirado pela torcida do time italiano. A agressão ocorreu no intervalo do confronto, na abertura do grupo B da Liga dos Campeões da Europa, e impediu a continuação da partida. Frisk foi atingido na cabeça, quando se dirigia para os vestiários, e sangrou bastante. Ele tinha acabado de expulsar o defensor francês Philippe Mexes, da Roma, provocando a fúria dos torcedores. Além disso, o time da casa estava perdendo por 1 a 0, gol de Gavrancic, aos 29 minutos. Enquanto Frisk era atendido pelos médicos no vestiário, o jogo sofreu uma paralisação de cerca de 40 minutos. Até que foi anunciada a decisão de suspender a partida. A Uefa promete se pronunciar ainda nesta quarta-feira sobre o caso.