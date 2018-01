Árbitro suspende jogo do Valencia A partida entre Castellón e Valencia, pela primeira eliminatória da Copa do Rei (Copa da Espanha), estava empatada por 1 a 1 quando foi suspensa, na noite desta terça-feira, a sete minutos do encerramento. O árbitro Jesús Tellez Sánchez interrompeu o duelo ao ser atingido na cabeça por um objeto, provavelmente a bateria de telefone celular, assim que marcou pênalti contra o Castellón, da Terceira Divisão e que jogava em casa. O juiz alegou falta de segurança para prosseguir o jogo. O Castellón ficou em vantagem aos 39 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça de Marcos Estruch. Mas cedeu o empate aos 18 da etapa final, em gol de cabeça marcado por Baraja, que havia entrado minutos antes. O incidente ocorreu no momento em que Tellez Sanchéz apontou o pênalti que poderia definir a sorte do clássico regional. O objeto foi atirado das arquibancadas e o feriu. Depois de ser medicado nos vestiários, optou pela suspensão. ?É uma pena, pois estávamos acompanhando a uma grande partida?, lamentou Antonio Bonet, presidente do Castellón. ?Tem gente que não percebe o mal que faz ao clube e à cidade ao agir dessa forma.? O tribunal esportivo agora terá de julgar qual punição será aplicada do time ? provavelmente interdição do estádio. Além disso, precisa definir se o pênalti será cobrado e se os minutos finais serão disputados.