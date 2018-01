Árbitro usa TV para anular gol no Peru O árbitro Victor Hugo Rivera entrou para a história do futebol do Peru, ao anular gol com base em imagens de televisão. Ele havia confirmado gol do Sporting Cristal contra o Sport Boys, em cobrança de falta. A jogada foi invalidada pelo bandeirinha e provocou protestos. Na confusão, o quarto árbitro informou que reviu o lance, em câmera de televisão à margem do gramado, e Rivera voltou atrás.