Árbitros ainda reclamam calote da CBF Os árbitros continuam reclamando do calote dado pela CBF, que ainda não cumpriu integralmente o que prevê o Estatuto do Torcedor para o pagamento das taxas com despesas de arbitragem. Em muitos jogos, os juízes não viram a cor do dinheiro. Em São Paulo, o Sindicato dos Árbitros começa a se mexer para solucionar a questão. ?A CBF emitiu um ofício, através do qual, coloca uma série de itens para que os árbitros escolham a melhor forma de receber as taxas?, explica Sérgio Corrêa, presidente do Sindicato dos Árbitrso de São Paulo. ?Os árbitros poderão fazer a escolha de sua preferência, mas acho que essa situação ficará a cargo da CBF?, disse Corrêa. O presidente, disse que, pelo menos em relação à Federação Paulista de Futebol, não teve nenhum problema quanto ao pagamento das cotas e despesas dos árbitros. A pendência é mesmo em relação a competições que são organizadas pela CBF, como o Campeonato Brasileiro. ?Pelo menos desde janeiro, quando eu assumi a presidência do Sindicato, a Federação sempre pagou tudo. Está tudo normal. Ela me passa todas as taxas dos clubes. Talvez ela já estivesse se adaptando ao Estatuto, e não queria enfrentar nenhum problema. Em São Paulo nunca tivemos nenhum problema. Mas, em alguns jogos deste Brasileiro, tudo está um pouco indefinido ainda. Por exemplo, no jogo do Grêmio (contra o São Paulo), tudo foi pago. Mas na partida do Vasco (contra a Ponte Preta), as despesas não foram pagas. Algumas pagaram, outras não?, afirmou Corêa, que assumiu o cargo no mês de janeiro. Segundo ele, a questão do não-pagamento de algumas taxas será resolvido pela CBF. ?Porque é uma competição organizada por ela?, lembra. Ele lembrou ainda que, na Série B, a entidade ficou como responsável pelo pagamento das despesas com a arbitragem.