Árbitros alemães apóiam chip na bola A Fifa poderá usar pela primeira vez, como teste, uma bola com chip eletrônico no dia 27 de fevereiro, durante a final da Copa da Liga da Inglaterra, em Cardiff. Os árbitros alemães de futebol aprovam os planos da Fifa de testar a bola com chip, como meio de prevenir gols fantasmas e de controlar jogadores, conhecidos por fazer faltas. "Os árbitros ativos são os últimos que resistiriam a uma inovação como essa, que facilitará o nosso trabalho", disse Herbert Fandel, que juntamente com o seu colega Markus Merk, é candidato a apitar partidas da Copa da Alemanha, em 2006.