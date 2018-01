Árbitros ameaçam fazer greve no Rio O campeonato Estadual do Rio de Janeiro começou neste sábado e já está ameaçado de ser paralisado, por causa de uma greve dos juízes de futebol. O presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio de Janeiro, Francisco Vitor Augusto, informou que os juízes podem decretar greve na quinta-feira, depois de uma assembléia da categoria. Eles cobram uma dívida de R$ 271 mil. De acordo com o presidente do sindicato dos árbitros, a Federação de Futebol do Estado e os clubes do Rio devem desde o ano de 1996 um total de R$ 150 mil, os outros R$ 121 mil do montante são referentes somente ao ano passado. "Não queremos fazer greve, mas podemos ir por esse caminho. Desejamos sentar à mesa e conversar", afirmou Augusto. A revolta dos árbitros foi provocada por uma nota divulgada esta semana pela federação, onde eles recebem os agradecimentos por terem atuado voluntariamente no campeonato Estadual de 2002. "Eles pediram para que reduzíssemos a taxa para R$ 400 e fizemos. Se quisessem que trabalhássemos de graça deveriam ter nos pedido. Não venha com essa agora", frisou o presidente do sindicato.