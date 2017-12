Árbitros da Copa iniciam concentração na Alemanha O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha informou nesta sexta-feira que todos os 22 trios de arbitragem escalados para apitar os jogos do Mundial já chegaram à cidade de Neu-Isenburg, nas redondezas de Frankfurt. "Podemos dizer que os árbitros são a 33ª equipe do Mundial. Um time de grande qualidade, com seus titulares e reservas, que querem bons resultados", explicou o responsável pela arbitragem da Federação Alemã de Futebol, Hellmut Krug. Os árbitros ficarão durante toda a Copa em Neu-Isenburg, já que a cidade é uma saída rápida para o aeroporto de Frankfurt. No próximo dia 31 de maio, a Fifa fará a última sessão de exames físicos e psicológicos nos árbitros. Já no dia 2 de junho, todos participarão de um "jantar motivacional", oferecido pelos organizadores. A arbitragem do Mundial será marcada por duas novidades. A primeira é que os 22 trios estarão acompanhados por cinco juízes que analisarão o desempenho dos árbitros. A outra será a utilização de microfones para a comunicação dentro de campo. O trio brasileiro, formado pelo árbitro Carlos Eugênio Simon e os bandeirinhas Aristeu Tavares e Ednilson Corona, tinha deixado o País na quinta-feira. Cada um dos 22 juízes receberá a quantia de 33 mil euros, a maior já oferecida pela Fifa. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com a partida entre Alemanha e Costa Rica.