Árbitros paulistas fazem pré-temporada Os árbitros paulistas também estão em pré-temporada, e começaram antes dos principais times de São Paulo. Reunidos na capital desde segunda-feira, os 100 árbitros e assistentes que serão responsáveis pelos jogos das séries A1, A2 e A3 em 2005 são submetidos a avaliações e treinos físicos, técnicos e psicológicos. Nesta sexta-feira, no hospital Cema, na Mooca, em São Paulo, 50 deles passaram por uma bateria de avaliações oftalmológicas, para testar acuidade visual e angulação de visão periférica, entre outras capacidades necessárias para dirigir as partidas. No sábado será a vez dos 50 restantes. A pré-temporada tem ainda o objetivo de fazer com que os mais experientes passem o que conhecem aos novatos. Nomes conhecidos como Paulo César de Oliveira e Edílson Pereira de Carvalho, ambos da Fifa, dividem os nove dias de preparação com alguns recém-formados. Além dos exames, os árbitros passaram por um curso, no Instituto do Coração (Incor), para atenderem casos de parada cardíaca em campo, inclusive com o uso de desfibriladores portáteis. Outra novidade deste ano é um treinamento de preparação para preenchimento das súmulas eletrônicas, que serão usadas nos jogos do Paulistão.