Árbitros poderão punir atos de racismo Os árbitros europeus poderão ser convocados para punir atos de racismo por parte dos jogadores. No próximo dia 5, a Uefa realiza uma conferência em Londres para debater medidas para coibir o racismo que vem afetando o futebol europeu nos últimos anos. A idéia inicial da Uefa é de que os árbitros possam advertir ou até mesmo expulsar jogadores que tenham um comportamento racista dentro de campo. Os juizes ainda incluiriam uma eventual ofensa racista de um atleta contra outro na súmula da partida, dando a possibilidade para que a federação e mesmo os clubes tomem providências contra o jogador. Na última reunião da Uefa com todos seus árbitros, no início do ano, a entidade já deu sinais de que poderia exigir dos árbitros uma vigilância permanente sobre o tema do racismo. Agora, em Londres, a entidade pretende reforçar o papel dos árbitros. A decisão de incluir árbitros no combate ao racismo é mais uma iniciativa da Uefa de tentar eliminar o problema dos campos de futebol. Um guia será lançado na semana que vem para orientar federações nacionais e clubes sobre como devem tratar do tema e punir atos racistas. No ano passado, Uefa já anunciou um plano de ação contra o racismo. Segundo o plano, se os torcedores de um clube adotarem um comportamento racista em uma determinada partida, o time local poderá ser punido e ser obrigado a jogar algumas partidas sem a presença de seus torcedores. Representantes de todos os 52 países que fazem parte da Uefa já garantiram suas presenças no evento da semana que vem. Além disso, técnicos, jogadores e presidentes dos principais times europeus estão sendo aguardados na capital britânica.