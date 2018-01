Árbitros querem gravador contra Tevez O presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São, Sérgio Corrêa da Silva, anunciou que o sindicato vai pedir ao STJD e à Comissão Nacional de Arbitragem para que árbitros sejam autorizados a usar num dos bolsos um gravador nos jogos do Corinthians ? uma retaliação do sindicato à decisão de o clube filmar os árbitros. ?O Corinthians tem todo o direito de utilizar os recursos eletrônicos para defender os seus interesses. E os árbitros também podem agir da mesma forma. Desta maneira, a verdade sempre aparecerá?, disse Sérgio Corrêa. O STJD informou que vai intimar Sebá e Tevez para confrontar o depoimento deles com o dos árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Anselmo da Costa. Se houver indícios de que os argentinos foram ofendidos, o STJD instaurará processo disciplinar contra os dois árbitros.