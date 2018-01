Árbitros seguem com ameaça de greve Embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tenha pago nesta quinta-feira as taxas de arbitragem referentes as duas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a ameaça de uma paralisação dos árbitros e assistentes do quadro da CBF e da Fifa ainda não foi afastada. O presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), Márcio Rezende de Freitas, espera a resposta dos 650 filiados à entidade para saber qual atitude será tomada. Em documento enviado aos árbitros e assistentes em 27 de maio, a Anaf oferece várias alternativas para o caso de a CBF não pagar as taxas - uma delas, a de uma paralisação por uma rodada do Brasileiro. Quando juntar as respostas, a entidade deve optar pela que for mais votada. O impasse pode ser solucionado se a CBF fizer valer o acordo firmado com a Anaf, na semana passada: o de saldar inclusive uma dívida de R$ 150 mil que seria dos clubes com os árbitros, referente a 2002. Desde que foi sancionado o Estatuto do Torcedor, em 15 de maio, o pagamento dos árbitros ficou a cargo da entidade organizadora das competições. Antes, era uma atribuição dos clubes. Somente no último fim de semana, a CBF resolveu pagar as taxas dos jogos realizados pela Série A do Brasileiro, segundo informou o diretor-jurídico da Anaf, Francisco Victor. Ele lembrou que o documento enviado pela Anaf é anterior ao compromisso da CBF de aceitar pagas as taxas de arbitragem. "Não vai haver a necessidade de paralisação", previu.