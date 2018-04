Árbitros usarão rádio na partida Flamengo x Cruzeiro

A CBF escolheu um jogo decisivo na disputa por vaga na Libertadores, entre Cruzeiro e Flamengo, neste domingo, no Mineirão, para testar a comunicação por rádio entre os árbitros durante as partidas. A idéia faz parte das medidas tomadas pela Comissão de Arbitragem para melhorar o péssimo nível que os homens do apito apresentaram durante o Brasileirão. Apenas os integrantes do quinteto de arbitragem, segundo a CBF, terão acesso ao conteúdo das conversas, já que o aparelho, fornecido pela Motorola, criptografa o sinal emitido por cada radiocomunicador e evita "grampos" e interferência de celulares e outros rádios próximos. A entidade não informou os custos para a implantação do sistema, que será testado em mais cinco partidas até o fim do Brasileiro. A Comissão de Arbitragem orientou os árbitros a usar o rádio para avisos de substituições, acréscimos, identificação de atletas punidos e autores de gols, além de informações sobre conduta irregular de jogadores e comissões técnicas fora de campo, e apenas quando o jogo estiver parado. A Federação Paulista de Futebol (FPF) teve problemas com um teste realizado no Paulista do ano passado, no clássico entre Palmeiras e Corinthians. O corintiano Tevez marcou um gol depois de uma disputa com o zagueiro palmeirense Leonardo Silva. A auxiliar Ana Paula de Oliveira disse ter comunicado a falta ao árbitro Cleber Wellington Abade, que deixou seguir o lance, permitiu o gol e o anulou bem depois, marcando a infração de Tevez. Para evitar a repetição desse problema, a CBF disse que os árbitros devem usar o apito ou a bandeira antes de recorrer ao rádio. Os próximos jogos em que serão utilizados os equipamentos: 11/11 - Internacional x Cruzeiro 11/11 - Flamengo x Santos 25/11 - Internacional x Palmeiras 2/12 - Cruzeiro x América 2/12 - Grêmio x Corinthians