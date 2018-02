Arboleda e Bruno Alves formarão dupla de zaga do São Paulo contra o Santos

O zagueiro Arboleda fará sua estreia na temporada pelo São Paulo neste domingo, contra o Santos, às 17 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Recuperado de um estiramento na coxa direita, o equatoriano vai formar a dupla de zaga com Bruno Alves na ausência de Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro amarelo.

De acordo com o técnico Dorival Junior, Anderson Martins não reúne condições de jogo, apesar de ter sido relacionado. O treinador elogiou Bruno Alves, que vem tendo sequência como titular no time.

"O Bruno tem merecimento para permanecer como titular", disse Dorival, ao Estado. "As lesões do Arboleda e do Anderson Martins que dificultaram a abertura para disputa por vaga na zaga. O Anderson, na viagem a Maceió (para jogo contra CSA pela Copa do Brasil), acabou sentindo um problema que tira ele do clássico. O Arboleda está voltando, em uma situação muito melhor do que há alguns dias, mas ainda não seria o ideal. Pela necessidade, teremos ele em campo."

O treinador aposta na recuperação dos atletas, que retornaram na sexta da capital alagoana, onde venceram o CSA por 2 a 0 pela segunda fase da Copa do Brasil. "Neste domingo, faremos nosso nono jogo em 31 dias de competições depois de 12 dias de preparação. Tentamos uma recuperação e fizemos correções no treino deste sábado, mas sem que possamos ter os trabalhos que seriam ideais para que pudéssemos estar em campo com condições de podermos fazer correções e com jogadores recuperados do desgaste."

Dorival se preocupa com possíveis oscilações de rendimento durante o jogo - algo que vem acontecendo em algumas partidas recentes do time. "O que evitaria esse problema seria uma sequência maior de treinamentos. Mas numa situação como esta, o que temos de fazer é detectar algumas situações e tentarmos trabalhar visualmente e no campo, num trabalho mais de posicionamento do que de movimento, porque temos que recuperar os jogadores e não darmos uma carga de trabalho que poderia comprometer o jogo de domingo."

O técnico pregou respeito ao rival do duelo deste domingo. "O Santos vem buscando um equilíbrio na competição, temos percebido isso pelos jogos. O time vem numa crescente, dando sequência a alguns jogadores e o técnico Jair Ventura tem um esboço bem definido da equipe e que vem melhorando."