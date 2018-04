Arboleda revela preocupação com falta de concentração na zaga do São Paulo

O zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, demonstrou preocupação com a falta de atenção no setor defensivo do time tricolor. Em entrevista coletiva no CT da Barra Funda nesta terça-feira, o equatoriano disse que a defesa vem pecando por falta de concentração e prometeu melhorias. "Nós propomos o jogo, temos muita posse de bola e sempre atacamos, mas por uma pequena falta de concentração, tomamos gols. Isso nos faz mal, não gostamos disso, mas com o trabalho que estamos fazendo no treinos, vamos melhorar tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva".

Titular em todas as partidas desde que chegou ao São Paulo em junho, o zagueiro ainda falou que o grupo trata o jogo contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas, em Florianópolis, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, como uma final. "Será uma grande partida e queremos os três pontos. Será uma final para a gente. Temos que conseguir. No domingo, vamos com vontade de fazer as coisas bem e conseguir tirar o time do risco de rebaixamento".

Arboleda ainda ressaltou a importância da torcida para a motivação do grupo na luta contra o rebaixamento. "É muito importante que a torcida esteja ao nosso lado e nos apoie. Nos motiva muito saber que tem tanta gente querendo que o time suba na tabela. Quando vim para o São Paulo, vim porque sabia que tinha muitos torcedores e também pelas conquistas do clube. Lamentavelmente, a fase não é boa, mas podemos mudar essa situação e estamos aptos a fazer as coisas bem".

O zagueiro ainda comentou o apelido de Arbolenda, como vem sendo chamado por torcedores do São Paulo. Para ele, ainda há um longo caminho a percorrer antes de que possa se considerar uma "lenda" do clube tricolor. "Estou muito feliz por estar aqui e quero conseguir muitas coisas com o São Paulo, com a confiança e o respeito do professor, da diretoria e da torcida. Por agora, humildemente, estou apenas trabalhando para tentar conseguir tudo isso".

No treino desta terça-feira, o técnico Dorival Junior fez um trabalho com linhas ofensivas e de defesa para fortalecer a marcação e melhorar infiltrações do time. Sem o lateral-direito Edimar, que sentiu dores na coxa direita e ficará de fora dos treinos no campo até esta quinta-feira, o treinador montou a linha defensiva com Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Junior Tavares. Nas jogadas ofensivas, testou diferentes linhas com Jucilei, Petros, Hernanes, Cueva, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme.