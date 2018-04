Arce completa 4 anos no Palmeiras Nesses quatro anos de Palmeiras, até o português de Arce já não carrega tanto no sotaque. Mas o que mais impressiona nesse paraguaio de 30 anos não é isso. São os números que ele ancançou vestindo a camisa número 2 palmeirense: 43 gols, 53 assistências, 4 títulos em 198 jogos. Por tudo isso, 24 de janeiro não poderia mesmo passar em branco. A comemoração só não foi maior, com direito a bolo e refrigerante, porque Arce ainda quer mais. "Nesse tempo todo de Brasil, incluíndo o Grêmio, onde também sempre fui muito bem tratado, só gostaria de ter sido campeão mundial ao menos uma vez", disse o lateral. Leia mais no JT