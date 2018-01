Arce desfalca Palmeiras em Arapiraca Sem o lateral-direito Arce, que joga nesta quarta-feira pela Seleção Paraguaia ? Daniel entra em seu lugar ?, com pouquíssimas informações sobre o adversário, mas com o esquema técnico preferido por Vanderlei Luxemburgo, o 4-4-2, o Palmeiras estréia nesta quarta na Copa do Brasil, contra o ASA, às 21h45, em Arapiraca (AL). A Globo transmite a partida ao vivo. ?Ainda não tenho o leque de informações a respeito do time adversário, mas o Estevão, que foi técnico do Guarani e é amigo do Walmir (da Cruz, preparador físico do Palmeiras), já falou alguma coisa e agora no caminho a gente vai conversar a respeito?, disse Vanderlei hoje, antes da viagem a Alagoas. A alteração é na lateral-direita, mas interfere diretamente no poderio ofensivo do time. Arce estará no amistoso que a Seleção do Paraguai faz amanhã, em Ciudad del Este, com a Bolívia. O titular será substituído por Daniel, jogador que nem de longe tem a eficiência do paraguaio, tanto nas cobranças de falta quanto no serviço aos atacantes. Arce não era o único do elenco atual que estava em campo quando o Palmeiras estreou na Copa do Brasil de 1998, na campanha campeã que garantiu vaga na Libertadores de 1999, a primeira conquistada pelo clube. O meio-de-campo contava com Galeano e Alex. ?A gente também estreou lá em Alagoas, só que contra o CSA, 1 a 0, gol do Zinho?, conta Alex com um sorriso no rosto, lembrando que ?pode ser um bom prenúncio? começar pelo mesmo lugar. ?Deu sorte. E esse é o caminho mais curto para o objetivo de todos, que é a Libertadores.? Na opinião de Luxemburgo, Alex pode ser um dos ?beneficiados? pela bola oficial da Copa do Brasil, ?mais leve, cai e sobe de repente, muda de trajetória.? Com a tal bola, peso padrão, o Palmeiras só fez um treino. ?É horrível, mas a gente se adapta?, comentou Alex. MARCOS - o goleiro também estava no elenco em 98, mas não jogou na estréia em Alagoas ? tem outra preocupação: ?A gente nunca foi lá e do jeito que são os estádios no Brasil dá medo de não ter como ver a bola...? Para Itamar a novidade não e apenas a bola. O atacante de 21 anos, ex-Irati e Goiás, vai fazer no ataque, ao lado de Christian, sua estréia na Copa do Brasil: ?Pelo menos estava assim antes do Carnaval, né??, explicava, antes da viagem. Em Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, onde passou o dia de folga, ?as pessoas mais próximas já brincaram? com ele sobre a possibilidade de estar começando agora uma viagem que pode levá-lo a Tóquio. Depois de alguns segundos puxando pela memória, com a mão na cabeça, o jogador de 21 anos dissipou as dúvidas: ?O mais longe que eu já fui mesmo foi para Porto Alegre.? Foram colocados à venda 9 mil ingressos para o Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Conhecido na região como ?Fumeirão?, o estádio ganhou mais dois postes com oito lâmpadas cada para reforçar a iluminação, que normalmente conta com quatro postes de 12 lâmpadas cada. Ubirajara Veiga, contratado no início do mês pelo bicampeão alagoano, comandou treinamentos durante o carnaval. ?É bom o pessoal do Palmeiras se preparar para receber a gente em São Paulo no dia 20, porque esse confronto não vai ficar só no primeiro jogo, não?, assegurou o paraibano Jânio, capitão do time. O meia Rubens, ex-Palmeiras, estará no banco.