Arce deve ser o escolhido para substituir Finazzi

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Nelsinho Baptista havia encontrado o time que ele considera ideal para o Corinthians. Dois garotos (Lulinha e Dentinho) e um veterano (Finazzi) comandaram o ataque corintiano nas últimas três partidas. Mas ele será obrigado a mudar essa formação. A saída de Finazzi, suspenso por três cartões amarelos, fará o treinador repensar a equipe titular, escalando o veloz boliviano Arce no lugar do ‘matador’ e artilheiro do Corinthians no Brasileirão (12 gols). Assim, na partida em que o Corinthians pode definir a permanência na Série A, contra o Vasco, dia 28 de novembro, no Pacaembu, o ataque titular deverá ser formado com Lulinha, Dentinho e Arce. "São três jogadores de muita movimentação, rápidos", elogiou Nelsinho. Segundo o treinador, o boliviano é a primeira opção para a vaga, porque tem mais mobilidade que o centroavante reserva Clodoaldo, substituto natural de Finazzi. "O Arce está em bom momento técnico e de astral também", justificou Nelsinho. Arce, que defenderá a seleção de seu país na rodada das Eliminatórias da Copa de 2010, vem entrado no segundo tempo das partidas do Corinthians. E tem mudado o jogo. Por isso, ganhou a confiança do treinador. Desde que chegou ao Parque São Jorge, Nelsinho testou diferentes formações de ataque. A primeira foi com Finazzi isolado na frente. Depois, escalou a dupla Finazzi e Clodoaldo contra o Internacional. O desempenho de Clodoaldo, que vinha sendo vaiado pela torcida, foi tão ruim naquela partida que ele caiu em descrédito com Nelsinho. Desde então, não tem sido nem relacionado para o banco de reservas. Assim, o treinador abriu espaço para os jovens Lulinha e Dentinho, que viraram titulares. Finazzi, no entanto, não será o único desfalque do Corinthians para o jogo contra o Vasco. Também estão suspensos por terceiro cartão amarelo o zagueiro Zelão e o volante Moradei. Nessas duas posições, entretanto, Nelsinho irá colocar jogadores com a mesmas características. Entram no time, Fábio Braz na zaga e Bruno Octávio. "Vou procurar mudar o mínimo possível, mantendo a formação que vem dando certo", explicou o treinador. Mais tempo Com o adiamento da partida contra o Vasco do dia 25 para o dia 28, atendendo um pedido da TV Globo, o Corinthians ficará 17 dias sem jogar - outra partida da 37ª rodada, Atlético-MG x Goiás, também teve a mesma alteração de data. Nelsinho aprova o tempo maior que terá para treinar o time, apesar de causar mais ansiedade ao elenco. "Não sei até que ponto isso atrapalha, mas vamos dar mais continuidade ao trabalho, mantendo o ritmo de jogo, treinando bastante. Temos de manter a mesma pegada. E tirar o máximo de cada jogador para essa partida", afirmou Nelsinho. Sobre os dois empates seguidos, Nelsinho voltou afirmar que o Corinthians tem jogado bem e está evoluindo. Mas agora só a vitória interessa. "Contra o Vasco, a vitória é fundamental para, quem sabe, selarmos a permanência na Série A", admitiu o treinador.