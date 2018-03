Arce é a maior preocupação do Vasco O meia Ramon foi o desfalque no treino do Vasco, nesta sexta-feira, porque precisou ir a Belo Horizonte para resolver problemas particulares. Mesmo sem seu principal jogador, o técnico vascaíno Evaristo de Macedo montou um esquema para neutralizar o Palmeiras, na partida de quarta-feira, pela Copa dos Campeões. Evaristo explicou que o lateral-direito Arce é o principal jogador do Palmeiras e, por isso, precisa ser neutralizado. O treinador armou um esquema especial para impedir o atleta de realizar as armações de jogadas do Palmeiras.