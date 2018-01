Arce e Enciso oferecidos ao Luqueño Os paraguaios Arce, ex-Palmeiras, e Enciso, ex-Inter de Porto Alegre, foram oferecidos para jogar durante três meses no Sportivo Luqueño, da primeira divisão do Paraguai. Os dois estão sem clube atualmente e esta seria uma forma deles se prepararem para defender o país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Enquanto negociam com novos clubes, os procuradores dos dois jogadores fizeram esta proposta ao Sportivo Luqueño para mantê-los em atividade. Por enquanto, Arce e Enciso estão treinando individualmente, sob a orientação do preparador físico da seleção paraguaia, Porfirio Maidana. O próximo jogo do Paraguai nas Eliminatórias será dia 28 de março, contra o Uruguai, em Montevidéu.