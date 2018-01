Arce está perto do futebol japonês O lateral-direito Arce está muito perto de trocar o Palmeiras pelo futebol japonês. O Gamba Osaka, clube da primeira divisão do Japão, fez uma proposta oficial e já dá como certa a contratação do paraguaio. Outro que deve reforçar o time oriental é o volante Galeano, que também defendeu por muito tempo a camisa palmeirense e disputou o último Brasileiro pelo Botafogo. Os dois reforços que o Gamba está negociando seriam os substitutos de volante Fabinho, ex-Ponte Preta, e o meia Marcelinho Carioca, ex-Corinthians, que devem deixar o clube japonês. Arce tem 31 anos e passou os últimos cinco defendendo o Palmeiras. Capitão do time no Campeonato Brasileiro, ele ficou muito arrasado com o rebaixamento para a segunda divisão. Manifestou o desejo de continuar no clube, mas admitiu que seria difícil, por causa do seu alto salário. Como seu contrato no Palestra Itália prevê liberação em caso de proposta do exterior, sua saída deve ser facilitada. Como Marcelinho e Fabinho estão deixando o clube, Galeano e Arce devem ter a companhia de apenas um brasileiro no Gamba Osaka: o atacante Magrão, ex-Palmeiras e São Caetano. Ele, inclusive, foi o vice-artilheiro da J-League (o Campeonato Japonês), com 22 gols, três a menos que Takahara, do campeão Jubilo Iwata. Outros jogadores brasileiros devem reforçar clubes do Japão em 2003. O atacante Rodrigo Mendes, do Grêmio, negocia com o Oita. Os volantes Mineiro e Claudecir, de Ponte Preta e Palmeiras, respectivamente, também estão muito próximos de acertar suas transferências.