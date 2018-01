Arce negocia com o Cerro Porteño O lateral Arce, do Palmeiras, está negociando com o clube no qual iniciou a carreira, o Cerro Porteño, segundo informações da imprensa paraguaia. O atleta confirmou ter recebido proposta do Cerro, mas deixou claro que sua intenção é permanecer por mais algum tempo no Brasil. O Palmeiras, no entanto, não pretende continuar pagando seu salário ? cerca de R$ 120 mil. A Parmalat vinha bancando cerca de 22% do valor, o que não acontecerá caso o contrato seja renovado. Para o segundo semestre, o presidente Mustafá Contursi investirá pouco. Aproveitará atletas do time B.