Arce reclama dinheiro da Parmalat O lateral-direito Arce, do Palmeiras, está revoltado com a Parmalat, que há seis meses não paga a parte dos salários do atleta paraguaio. A co-gestão Palmeiras/Parmalat terminou em meados de 2000, mas alguns jogadores ficaram com o vínculo à empresa italiana. Arce é um deles. Ele ganha cerca de R$ 100 mil por mês, dos quais 78% são pagos pelo Palmeiras e outros 22 pela Parmalat. ?O clube está cumprindo sua parte, mas a empresa não me paga desde agosto de 2001?, disse o lateral em Águas de Lindóia, onde o time faz pré-temporada. O jogador ressaltou que até parte do 13º salário não foi pago. Nem o aluguel do apartameto, no qual Arce mora em São Paulo, que ficou para a Parmalat pagar, está sendo honrado. Para evitar problemas, o Palmeiras assumiu o aluguel do apartamento, que são descontados do atleta. Arce não acha que vai levar ?calote? da empresa, mas ele pode abrir um processo. Boiadeiro ? O atacante Rodrigo Boiadeiro marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras na vitória por 3 a 0 no amistoso contra o Mogi Mirim, domingo, em Pedreira. O técnico Vanderlei Luxemburgo e a diretoria querem que o jogador mude a imagem de Boiadeiro para não se tornar um atleta folclórico. Mas o empresário do atacante, Eduardo Uran disse nesta segunda-feira que a imagem de Boiadeiro já está associada ao atleta. ?Foi interessante ver o jogador comemorar o gol como se estivesse laçando um boi?, disse o empresário.