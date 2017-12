Arce se oferece para jogar no Brasil De volta após uma temporada no Japão, onde jogou pelo Gamba Osaka, o lateral-direito Arce está à procura de emprego. Em entrevista ao diário paraguaio La Nación nesta sexta-feira, o ex-jogador do Palmeiras se disse ?desocupado? depois de encerrar o seu contrato com o clube japonês. O titular da seleção do Paraguai espera por uma proposta de algum clube brasileiro. ?Agora sou um desocupado a mais e espero ofertas?, disse. ?Vamos ver o que sai, vou esperar ofertas e vou consultar Gilmar (Veloso, seu empresário). Mas 90% da decisão é minha e pode ser que volte ao Brasil?, indicou.