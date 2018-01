Arce se reapresenta no Palmeiras A reapresentação de Arce no Palmeiras estava prevista para segunda-feira, mas acabou acontecendo hoje. O jogador disse que estava muito ansioso e quis treinar o mais rápido possível. Ele ficou quatro meses para renovar seu contrato com o clube. E revelou que o novo contrato vale até junho de 2002. "Eu não me imaginava vestindo outra camisa a não ser a do Palmeiras. Fiquei feliz porque finalmente deu tudo certo. Sei que só devo jogar daqui um mês, na segunda fase da Libertadores, já que não fui inscrito na primeira, nem no Campeonato Paulista. Mas tudo bem, tem a Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro. Não vejo a hora de voltar a jogar." Renovar o contrato com o Palmeiras reabre a possibilidade de Arce voltar a ser convocado pela Seleção Paraguaia. Ele não disputava as Eliminatórias enquanto não estivesse treinando normalmente com um clube. "Eu estava treinando sozinho, seguindo uma planilha que o preparador físico do Palmeiras, Carlos Pacheco, me deu. Ia para a academia de ginástica, mas não era a mesma coisa", admite. Ele garante que estará em forma quando for estrear na Libertadores. Arce deu o nome de Aleksandro ao filho que nasceu hoje. "Foi uma homenagem a Alex. Ele será o padrinho do meu filho", revela o paraguaio.