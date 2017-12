Arce vai desfalcar seleção paraguaia Má notícia para o técnico paraguaio Aníbal ?Maño? Ruiz: o lateral-direito Arce não se recuperou de uma lesão no joelho direito e ficará fora dos jogos contra a Bolívia (terça-feira, em La Paz) e Argentina (domingo, em Assunção), ambos pelas Eliminatórias. Arce passou por uma artroscopia logo depois da partida com o Brasil, dia 31 de março, em Assunção. Havia uma expectativa na comissão técnica de contar com ele para o confronto com os argentinos, mas no domingo o médico Osvaldo Pangranzio colocou um ponto final nessa esperança. ?Não vale a pena forçar sua escalação.? Os paraguaios estão há 15 dias na Bolívia em adaptação à altitude ? La Paz fica 3.600 m acima do nível do mar. A Bolívia é a lanterna das Eliminatórias, com apenas três pontos em cinco rodadas. O atacante Botero, autor de quatro gols na competição, se integrou sábado ao grupo. Foi o último jogador a chegar.