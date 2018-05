Arda Turan é suspenso por 16 jogos por empurrar bandeirinha na Turquia

O meia-atacante Arda Turan recebeu uma dura punição nesta quinta-feira no futebol turco. Cedido por empréstimo pelo Barcelona para o Basaksehir, o jogador foi suspenso por 16 jogos por dar um empurrão no bandeirinha na última partida de sua equipe no Campeonato Turco, na sexta passada.

No total, Turan foi punido por três infrações diferentes. Ele levou gancho de dez jogos pelo empurrão, três por ofensas ao trio de arbitragem e mais três por supostas ameaçadas feitas ao bandeirinha depois. Além disso, o jogador foi multado em 39 mil liras (cerca de R$ 32 mil).

As infrações foram cometidas na partida do Basaksehir contra o Sivasspor. Turan reclamou com o árbitro assistente após o gol de empate do Sivasspor. Volkan Babacan marcara contra as próprias redes. Por causa da reclamação, o meia-atacante foi expulso de campo, deixando sua equipe com um a menos em campo nos instantes finais da partida.

O resultado da partida acabou afastando o Basaksehir da briga pelo título. Em terceiro colocado, a três pontos do líder Galatasaray, o time precisará vencer nas duas rodadas finais e ainda torcer por tropeços dos rivais para tentar conquistar o título.