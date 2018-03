Ardiles é o novo técnico do Racing Osvaldo Ardiles, de 49 anos, campeão mundial como jogador da seleção argentina em 1978, assumiu o comando técnico do Racing, em substituição a Reinaldo Merlo, que renunciou ao cargo, na quarta-feira, por divergências com a diretoria do clube argentino. Ardiles afirmou, ao desembarcar, nesta sexta-feira, em Buenos Aires, vindo de Londres, na Inglaterra, onde passou os últimos 24 anos, que o Racing será uma equipe bastante ofensiva. ?Vamos atacar com muita gente. Dirigir o Racing é um grande desafio, pois o futebol argentino está entre os melhores do mundo.? Ardiles já trabalhou como treinador na Inglaterra, Japão, México, Croácia e Arábia Saudita. Como jogador, teve destaque atuando pelo Huracán, Tottenham Hotspur e Paris Saint-Germain.