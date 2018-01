Areia: Brasil fora da final do Mundial Pela primeira vez na história do futebol de areia, o Brasil ficou de fora da final de um Mundial. Na semifinal disputada neste sábado, a seleção perdeu para Portugal por 6 a 5, com um gol na morte súbita da prorrogação. O torneio, que está sendo realizado na Costa do Sauípe, na Bahia, é a 7ª edição do Mundial. Nas outras seis vezes, o time brasileiro ficou com o título. O adversário dos portugueses na decisão sai do jogo entre França e Argentina. O perdedor enfrenta o Brasil na disputa do terceiro lugar, neste domingo.