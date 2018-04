Arena Castelão abre hoje as portas para o futebol da Copa do Mundo

FORTALEZA - Faltam ainda 501 dias para o início da Copa do Mundo de 2014, mas a bola rolará pela primeira vez num gramado que receberá o Mundial hoje à tarde. A honra caberá ao Estádio Governador Plácido Castelo, ou simplesmente Arena Castelão, em Fortaleza. Haverá futebol em dose dupla: às 17h (de Brasília) pisarão no gramado Fortaleza e Sport. Às 19h30, será a vez dos jogadores de Ceará e Bahia. Os dois jogos valem pela Copa do Nordeste.

O orgulho do Castelão por ser o primeiro vem acompanhado de uma dose extra de responsabilidade. Como precursor entre todos os estádios da Copa, estará sob milhares de olhares atentos, dentro e fora de seus limites. A expectativa é grande sobre como funcionarão itens importantes como sistema de transporte, acesso ao estádio, segurança, tecnologia e outros aspectos exigidos pela Fifa.

Um dos olhares mais atentos ao que ocorrerá no Castelão e na própria cidade de Fortaleza será o do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. Ele irá à arena acompanhado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do presidente da CBF, José Maria Marin, e de Bebeto e Ronaldo, integrantes do COL, entre outros.

Faz algum tempo que Valcke deixou de fazer críticas contundentes ao Brasil. Nem por isso abaixa a guarda: "É o primeiro evento-teste para a Copa das Confederações", alerta. "Já entramos na reta final dos preparativos para esses eventos tão importantes no País dos pentacampeões mundiais", acrescentou, referindo-se à competição do meio deste ano e à Copa.

Totalmente reformado em um ano e sete meses - foi o primeiro estádio da Copa a ser entregue, em 16 de dezembro -, o Castelão consumiu, de acordo com números oficiais, R$ 518,6 milhões. Foi estabelecida uma Parceria Público-Privada com o consórcio Arena Castelão - formado pelas construtoras Galvão Engenharia e Andrade Mendonça, que fizeram as obras - que vai operar a arena por oito anos. O BNDES financiou R$ 351,5 milhões do total. O governo estadual, responsável pelo restante do orçamento, começa a pagar a dívida agora que o estádio está concluído.

Para Silvio Andrade, presidente da Arena Castelão, a PPP foi fundamental para a rapidez da reforma. "Nós executamos um ousado e eficiente planejamento de engenharia e o governo estadual apostou na alternativa econômica e administrativa mais viável para esta ação."

Há, porém, longo caminho a ser trilhado para tornar o Castelão lucrativo. A arena é multiuso, mas ainda não há nenhum grande evento confirmado para o local. Nem mesmo a presença de Ceará e Fortaleza será constante, pelo menos por enquanto. Ainda não há contrato entre os gestores e os clubes, que, por isso, continuarão a mandar seus jogos no velho Presidente Vargas. A expectativa é que esse entrave seja resolvido em breve.

Com capacidade para receber nas competições da Fifa 63.903 espectadores, o Castelão colocou à disposição dos torcedores 55 mil bilhetes para a rodada dupla de hoje e o público deve ser quase total.

APREENSÃO

A grande preocupação hoje, porém, é com a segurança. Para evitar confrontos entre torcedores de Ceará e Fortaleza, decidiu-se que eles ficarão em setores diferentes da arena - o governo estadual queria que ficassem misturados, mas a polícia não concordou. E o acesso será feito por avenidas distintas.

Além disso, haverá forte esquema de segurança, envolvendo mil policiais militares, 80 guardas municipais, 110 agentes de trânsito e 500 seguranças particulares dentro da arena.

EM ALTA

O Castelão terá bom espaço nas duas competições organizadas pela Fifa. Na Copa das Confederações, serão três partidas, a primeira no dia 19 de junho, entre Brasil e México. No dia 23, a campeã mundial, a Espanha, jogará lá contra o campeão africano. O estádio também será palco de uma semifinal.

Na Copa do Mundo, o Brasil voltará ao Castelão no dia 17 de junho. A arena terá mais três jogos da primeira fase, um das oitavas de final e uma semifinal.