Arena Castelão teve prejuízo de R$ 100 mil após confusão de torcedores

FORTALEZA - A Arena Castelão, que será palco de seis jogos da Copa do Mundo, contabilizou pouco mais de R$ 100 mil de prejuízo com a quebradeira verificada após a decisão da Copa do Nordeste, na madrugada desta quinta-feira, quando o Sport se sagrou campeão ao empatar em 1 a 1 com o Ceará.

Com um público de 62 mil pessoas, os administradores da Arena Castelão informaram nesta quinta-feira que contou 130 cadeiras, um gradio e um guarda corpo quebrados após a confusão. Com mandante da partida, o Ceará terá de arcar com o prejuízo. O Sindicato dos Transportes público de Fortaleza também informou que sete ônibus foram depredados após a partida.

Quanto ao campo do estádio, que estava verde e amarelo no jogo Ceará 1 x 1 Sport, a administração do Castelão declarou que o gramado ficará recuperado até o próximo domingo, quando o Ceará vai decidir uma vaga na final do Campeonato Cearense contra o Guarany de Sobral. O gramado ficou danificado depois que a estrutura para o show de Roberto Carlos, no último sábado, foi montada. O show recebeu público de 45 mil na Arena.

Por meio de nota, a administração da Arena Castelão condena o episódio e lamenta os atos de vandalismo que vêm ocorrendo constantemente ao patrimônio público.