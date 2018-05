Arena Corinthians não oferece risco, aponta vistoria do MP

O Ministério Público de São Paulo anunciou, em nota oficial, que o Itaquerão está em condição de receber jogos ou qualquer outro tipo de evento após vistoria realizada na arena. A vistoria técnica tinha por objetivo apurar se o estádio tinha condição de uso depois da revelação que arena sofreu com problemas de vazamento excessivo de água.

"A Promotoria de Habitação e Urbanismo da Capital esclarece que foi realizada vistoria no Estádio Arena Corinthians pelos técnicos do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público, que concluiu que "não há risco para a utilização do estádio, assim como para o estacionamento" para a realização de eventos esportivos e de natureza diversa", diz a nota do MP.

No início de novembro, o jornal Folha de S.Paulo havia publicado reportagem sobre um vazamento de água no estacionamento do estádio, o que poderia causar um deslizamento de terra. Mais de 20 milhões de litros de água teriam vazado pela tubulação. O fato ocorreu no começo deste ano e no ano passado. Após a denúncia, o clube e a construtora alegam que o problema já foi resolvido e que o estádio não oferece risco algum ao torcedor.