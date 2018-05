Arena Corinthians recebe cinco mil crianças em teste para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Arena Corinthians viveu neste sábado pela manhã seu primeiro dia de "estádio de futebol". Com gritos de Corinthians, Todo Poderoso Timão e direito até a "ola", o palco da abertura da Copa do Mundo recebeu cerca de 5 mil crianças para seu primeiro teste oficial. E foi aprovado pelos organizadores. A molecada das escolinhas de futebol do clube teve o prazer de "abrir o estádio". Estava ali para um tour, pelo qual cada um desembolsou R$ 15 (de transporte) e sem direito a ver o time do coração. Como se fosse passeio a um teatro ou parque, eles foram os escolhidos para um teste inicial da chegada à casa corintiana e de suas instalações. A atração principal era desfrutar da gigantesca e moderna arena.

Foram vários os cliques com máquinas fotográficas ou mesmo celulares para registrar a presença nesse dia histórico. Estar ali, naquele que futuramente será o palco das novas conquistas do Corinthians, não tinha preço para essa garatoda que já respira o clube de Parque São Jorge. Bastava ver o olhar admirado e a alegria no rosto daqueles jovens.

E eles chegaram cedo para o passeio. Muitos, ainda sem esconder a noite de sono maldormida e sem se importar em dar um bocejo, esfregavam as mãos para o que viria após daquela pequena fila, que andou sem confusão e rapidamente até o acesso ao prédio leste, uma verdadeira lição para os marmanjos que volta e meia de atrapalham nas filas.

Com todos devidamente acomodados em suas cadeiras, a organização do evento criou um miniclima de partida oficial, que serviu também para testar o sistema de som da Arena Corinthians. E fizeram os convidados entoar os cânticos das torcidas em dias de jogos. Também botaram a animada garotada para testar a "ola", aquele tradicional senta-levanta que percorre os estádios de futebol do mundo todo.

TESTE DE VERDADE

"Foi bom demais, bem positivo e tudo dentro do que imaginávamos", festejou Lúcio Blanco, diretor de operações da Arena Corinthians. "Testamos os ingressos no acesso e na entrega dos lanches e nada deu errado", afirmou. O kit de alimentação da molecada foi gratuito. "Organizávamos a fila, o ingresso servia para bater no sistema se o lanche estava incluso e o kit era entregue." Tudo na mais perfeita harmonia. Com parte do processo, eles foram apresentados aos novos banheiros e outras instalações que serão usadas pelos jogadores na Copa. O evento-teste pra valer no estádio do Corinthians está marcado para o dia 18 de maio, às 16h. Será o jogo entre Corinthians e Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes, há outras atividades programadas, como uma "pelada" entre funcionários na quinta-feira e jogo entre o time atual com craques do passado, dia 10, no qual Ronaldo, ex-goleiro, Ronaldo Fenômeno, Wladimir, Neto e Marcelinho Carioca, entre outras estrelas, já foram convidados.