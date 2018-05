Arena Corinthians terá jogo-teste no dia 20 de abril

SÃO PAULO - Palco da abertura da Copa, a Arena Corinthians terá seu primeiro teste dia 20 de abril, em jogo de Corinthians contra Corinthians. É dessa forma que o homem forte das obras, Andrés Sanchez, espera cumprir seu compromisso com o Comitê Organizador Local (COL). O teste avança cinco dias da última programação de entrega.

O jogo simboliza a oficialização do Itaquerão, não para a Fifa, mas para os trabalhadores que se ocupam há anos da construção. Atrasado em relação ao prazo inicial, que era fim de dezembro, o estádio provavelmente não terá mais contratempos, tampouco será entregue em sua totalidade. Andrés e os responsáveis do Ministério do Trabalho sentaram-se à mesa nesta segunda para esclarecer situações pontuais sobre o acidente do operário Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, morto semana passada.

Andrés está convencido de que o operário que caiu de uma altura de oito metros foi vítima de acidente e não de negligência de segurança. A Fast, contratada para instalar as estruturas provisórias no estádio, e a Ambev assistem sua família. Da mesma forma, de acordo com Andrés, que a Arena Corinthians e a Odebrecht auxiliaram os parentes das outras duas vítimas fatais na queda do guindaste em novembro, pagando uma das dez maiores indenizações do País, cujo valor não foi revelado.

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

Para a Fifa, a Arena será entregue dia 20 de maio, pronta para a Copa. Nem tudo o que foi planejado para o estádio será feito até lá, diga-se: 2% de tudo o que foi programado não será executado a tempo. De acordo também com Andrés, a Arena Corinthians assumirá com parceiros todos os gastos com as instalações provisórias, orçado em R$ 60 milhões.Os responsáveis pela obra acompanharam com entusiasmo as notícias referentes à possibilidade de a Fifa arcar com essa monta, mas asseguram que será a Arena Corinthians o pagador dessa parte da construção.