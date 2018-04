Arena das Dunas atinge 66% das obras concluídas e se mantém no prazo

NATAL - Um dos 12 estádios brasileiros para a Copa do Mundo de 2014, a Arena das Dunas atingiu 66% das obras concluídas, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pelo consórcio responsável pela construção em Natal. A previsão de inauguração está mantida para dezembro, no limite do prazo estipulado pela Fifa.

Atualmente, cerca de 1.800 operários estão trabalhando no canteiro de obras, divididos em três turnos. A construção das arquibancadas já está em fase de finalização, sendo que o anel superior deve ser completado na semana que vem. E o início da montagem da cobertura foi programado para junho.

Construído no terreno onde estava localizado o antigo Estádio Machadão em Natal, a Arena das Dunas tem orçamento de R$ 350 milhões, sendo R$ 250,5 milhões de financiamento federal. O local terá capacidade para 43 mil torcedores e receberá quatro jogos na Copa de 2014, todos ainda da primeira fase.