Arena do Palmeiras troca nome por logotipo para ter a Libertadores

O Palmeiras e a WTorre oficializaram nesta sexta-feira que o Allianz Parque está livre para receber jogos da equipe na Libertadores após acordo feito com a Conmebol. Pelo que foi acertado, a construtora trocará as placas com o nome por uma com logotipo da arena. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos desde quarta-feira, mas ainda não havia sido anunciado como tinham conseguido a liberação da entidade sul-americana.

A Conmebol tinha avisado o Palmeiras que o estádio só poderia ser utilizado caso fossem cobertas as placas de anúncio com patrocínios e marcas de empresas. A WTorre avisou o clube que não faria a alteração e isso fez com que se criasse uma possibilidade do time alviverde não receber as partidas da competição continental em sua casa.

Após muitas conversas, a entidade cedeu, já que havia aberto exceções para outros casos e o estádio está liberado para receber as partidas. Nas duas próximas rodadas, o Palmeiras jogará em seus domínios. No dia 3, a equipe alviverde encarar o Rosario Central. No dia 9, o desafio é contra o Nacional e na última rodada da fase de grupos, dia 14 de abril, os comandados de Marcelo Oliveira encaram o River Plate-URU.

Leia o comunicado, divulgado pela assessoria de imprensa da WTorre, onde a construtora confirma a alteração no layout do estádio:

"A casa do Palmeiras está de portas abertas

É inegável o espaço que a Copa Libertadores da América conquistou nos últimos anos junto à torcida brasileira. Quem ergue o magnífico troféu ganha também o cobiçado passaporte para enfrentar os melhores times do mundo, normalmente nos gramados japoneses.

A caminhada do Palmeiras rumo a este objetivo começou no dia 3 de dezembro de 2015 com a já histórica conquista da Copa do Brasil. O próximo capítulo se escreve agora, dia 3 de março, quando o Palmeiras entra em campo para receber os argentinos do Rosário Central.

A Libertadores – e tudo a que ela dá direito – é grande demais para que o Palmeiras tenha outra preocupação que não o esquema tático de jogo. Se o fator casa faz diferença em qualquer disputa, imagine-se o peso que não tem o Allianz Parque nesta longa e difícil caminhada? Por outro lado, o torcedor palmeirense acostumou-se a uma casa de alto padrão. Não os condenaríamos a voltar aos tempos de banheiros químicos, quando eles têm o Allianz Parque e todo o conforto e modernidade que ele oferece.

A WTorre entende que o que está em jogo é muito mais que atender ou não às demandas impostas por quem hoje se diz dono do jogo.

A pedido do Palmeiras, WTorre e Allianz, que batiza a nova casa palmeirense no mais longo contrato de naming rights do País, abrem mão de fazer valer seus direitos. E o fazemos por dois motivos primordiais: primeiro porque, como dissemos em nosso manifesto anterior, não há neste país, quem não saiba o que significa o nome Allianz Parque ou desconheça o seu endereço. Segundo porque também somos torcedores e entendemos a importância da disputa se dar na casa do Palmeiras. Estamos dando valor a quem gera valor.

Eliane Sobral

Diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Grupo WTorre"