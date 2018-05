Arena Grêmio completa 100 jogos com média de público de 25 mil

O Grêmio completa nesta sexta-feira uma marca histórica em sua arena: 100 jogos no moderno estádio que substituiu o lendário Olímpico. A partida comemorativa será contra o São José, válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A Arena do Grêmio foi inaugurada dia 8 de dezembro de 2012, ainda com algumas obras a serem terminadas e com pouca qualidade no gramado, que estava arenoso, mas com muita pomba. O rival escolhido para a partida inaugural foi o Hamburgo, da Alemanha, rival do Mundial de Clubes da Fifa de 1983. De lá para cá, o estádio tricolor já recebeu 2,5 milhões de torcedores, com média de público de 25 mil por partida.

Da mesma forma, o Grêmio mantém casa com bom público no Estadual, com média de 19 mil torcedores. Os diretores da Arena Grêmio apontam um tripé de motivos para explicar os que eles consideram responsável para o sucesso de ocupação do estádio: a participação do time na Libertadores de 2014/15, a boa campanha no Brasileirão passado, com chances de ficar em segundo lugar (ficou em terceiro) e a qualidade dos serviços prestados no local.

"A facilidade na aquisição do ingresso pela internet, sem a necessidade de troca de voucher, evitando filas nas bilheterias e oferecendo maior conforto e comodidade ao torcedor também se destacam. Os terminais de autoatendimento diversificam ainda mais os canais para aquisição de ingressos", diz Marcelo Jorge, diretor de operações da Arena. O dirigente também aponta a segurança dentro do estádio e em suas imediações como fatores de conforto e respeito para a torcida.

NÚMEROS DA ARENA

99 jogos

Brasileirão: 54 jogos

Gauchão: 25 jogos

Copa do Brasil: 8 jogos

Libertadores: 9 jogos

Amistosos: 2 jogos

1º Liga: 1 jogo

Público pagante: 2.246.726

Público não pagante: 227.193

Total de público: 2.473.919

Média de público total: 24.989