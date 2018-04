Arena Palestra tem autorizada retomada parcial de obra

O anúncio vem no mesmo dia em que a construtora WTorre e a Allianz Seguros fecharam acordo para que a seguradora tenha o "naming rights" da Arena Palestra. O contrato fechado tem duração de 20 anos, conforme informações extraoficiais, com a possibilidade de renovação por mais 10 anos, totalizando o período que o estádio ficará sob a administração da construtora - depois, passa ao Palmeiras. O valor do negócio é estimado em R$ 300 milhões.

A negociação entre a Allianz e a WTorre estava em andamento desde o ano passado, mas foi paralisada nas últimas semanas, porque a empresa alemã temia que sua marca ficasse ligada a algo negativo.

As obras da Arena Palestra serão retomadas na manhã desta quinta-feira, mas não de forma completa. Atendendo pedido da Defesa Civil, a área onde houve o acidente do dia 15 de abril ainda está interditada, segundo informou a Subprefeitura. O espaço corresponde a cerca de 10% área total.

A Defesa Civil havia decidido interditar apenas a parte da Arena Palestra onde quatro lajes dos setores dos camarotes desabaram e causaram a morte do operário. A Subprefeitura da Lapa, no entanto, interditou toda a obra alegando falta de segurança aos funcionários. Depois de 10 dias, aceitou os argumentos da Wtorre, que garantiu a segurança dos operários.

Já é certo que o estádio será entregue somente no ano que vem, mas a cada dia que passa a preocupação com atrasos é maior entre diretores da construtora e do Palmeiras. Engenheiros já admitem a possibilidade de a finalização da obra ficar somente para abril ou maio de 2014.