Arena Pernambuco será aberta com Náutico x Sporting

O acordo entre o time português e o consórcio responsável pela operação do estádio foi assinado nesta quinta-feira, em Lisboa. O Náutico foi escolhido para abrir a arena por ter contrato para mandar seus jogos no local a partir de julho.

A partida será um dos eventos-testes do local para a Copa das Confederações e serão colocados à venda cerca de 30 mil ingressos. A capacidade da arena é de 46 mil torcedores. O primeiro evento-teste da arena será um jogo festivo entre equipes formadas por operários da obra, no dia 20, para um público estimado de 15 mil pessoas.

"É um grande orgulho jogar na inauguração do novo estádio pernambucano. É a primeira vez que o Sporting vai jogar com o Náutico, marcando um regresso ao Brasil após 32 anos e ao Recife, passados 61 anos, quando em 1952 disputamos um torneio que contou a participação do Sport de Recife e com o Santa Cruz. Vai ser uma grande festa do futebol", disse Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, time no qual Cristiano Ronaldo despontou para o futebol mundial.

O amistoso entre Náutico e Sporting será útil para o Comitê Organizador Local (COL) avaliar áreas operacionais antes de o estádio ser entregue para à Fifa, no dia 24. A arena receberá três jogos da Copa das Confederações e cinco do Mundial de 2014.

Com capacidade para receber 46 mil torcedores, a Arena Pernambuco foi erguida a um custo de R$ 532 milhões a partir de uma Parceria Público Privada (PPP) formada pelo Governo de Pernambuco e pelo Consórcio Arena Pernambuco (Odebrecht Participações e Investimentos e Odebrecht Infraestrutura). O estádio se localiza no município de São Lourenço da Mata na região metropolitana do Recife.