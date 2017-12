Arena volta a criticar jogadores dos Estados Unidos O técnico Bruce Arena criticou vários jogadores da seleção dos Estados Unidos após a derrota na estréia da Copa do Mundo, por 3 a 0, para a República Checa, na segunda-feira. Considerados os craques da equipe, os principais alvos das criticas foram Donovan e Beasley, que não gostou da forma que o técnico falou. Arena, foi enfático ao comentar as reclamações do jogador. "Ele tem que entender a situação. Se não, ele não estará em uma posição para ajudar o time nos próximos jogos." Arena também reconheceu a inferioridade da seleção dos Estados Unidos. "A razão de a gente ter perdido foi porque o time deles jogou melhor que o nosso. Individualmente, os checos foram superiores." Na próxima rodada, os Estados Unidos enfrentam a Itália, em Kaiserslautern, no sábado (17). Caso sofram uma nova derrota, os norte-americanos estarão praticamente eliminados.