Arévalo Ríos se diz pronto para marcar Ronaldinho

"É a primeira vez contra Ronaldinho, mas já marquei jogadores importantes no Mundial. É preciso estar tranquilo, não dar espaço e tomar as decisões certas para tomar a bola. Estou me preparando bem para aproveitar ao máximo cada oportunidade", afirmou o uruguaio, lembrando que marcou jogadores renomados na última Copa do Mundo.

Experiente, Arévalo Rios, além de ter disputado o Mundial da África do Sul, já disputou partidas decisivas por outros clubes, com o Peñarol, que foi sua última equipe. Assim, ele garante estar tranquilo e ciente da importância do confronto entre Botafogo e Flamengo, apesar de estar há pouco tempo no time.

"É um clássico muito importante para todos, pois queremos chegar à final. Já joguei vários clássicos no Uruguai e no México, sei o quanto representa. Todos querem estar em uma partida com esta característica. É importante estar tranquilo e manter a concentração para fazer o melhor possível", disse.