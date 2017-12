Argel assina contrato com Benfica O zagueiro está se despedindo do Palmeiras. Argel assinou, neste sábado, contrato com o Benfica, de Portugal. Seu passe pertencia à Parmalat e foi vendido por US$ 1,2 milhão. Ele e Marcos Bagattella, diretor do Etti Jundiaí e representante da multinacional italiana, estiveram em Lisboa para fechar o negócio. O jogador já fez, inclusive, os exames médicos. Na segunda-feira, Argel retorna para o Brasil. Ele ainda defenderá o Palmeiras na Taça Libertadores antes de seguir em definitivo para a Europa. O ambiente no Palestra Itália não estava bom para o atleta. No início do ano, ele havia sido dispensado pelo então técnico Marco Aurélio. Foi reintegrado, mas não teve oportunidade no time titular. "Foi bom para ele, porque não vinha sendo aproveitado", disse Marcos. A diretoria estava apenas esperando um interessado para poder liberar o zagueiro.